Calciomercato Milan, intrigo Alex Jimenez! Addio a gennaio? La posizione del club fa felici tifosi

Calciomercato Milan, Alex Jimenez può partire in prestito a gennaio? Diverse proposte ma il Diavolo intende fare muro

Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan sta ragionando sul futuro di un proprio importante calciatore.

Il giovane Álex Jiménez sta pensando di cambiare agenzia di rappresentanza. Giocatore molto apprezzato al Milan che, dopo essere stato acquistato in estate, continua a essere nel radar del Real Madrid, che per questo mantiene un’opzione di riscatto per i prossimi due anni. Ci sono club spagnoli che lo vogliono in prestito per sei mesi a gennaio: il Milan, per il momento, non ha preso alcuna decisione in merito. Fonseca vorrebbe trattenerlo a Milanello.