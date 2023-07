Mercato Milan, frenata tra Lukaku e l’Inter? Cosa succede

Calciomercato Milan, ci sarebbe stato un forte rallentamento tra l’Inter e il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku

Tramite la Live Twitch di FCInternews1908, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così sul calciomercato dell’Inter e in particolare su Lukaku, accostato anche al Milan.

LE PAROLE – «I tempi sono la cosa più complicata della vicenda. Può presentarsi il 17 in ritiro, è un modo per prendere tempo. La sensazione del Chelsea è che si possa dilungare questa trattativa. Che non ci sia l’accordo. Il Chelsea non ritiene sufficienti i 30 milioni di euro, vuole che si arrivi almeno a 40. Per il momento l’accordo ancora non c’è ma rimane una conversazione aperta. Confermata anche dai Blues. Dal prestito accordato l’anno scorso, la nuova proprietà del Chelsea ha capito di aver sbagliato. Non vuole sbagliare più e vuole essere sicura di fare l’operazione nella maniera giusta. Piano B? Sono sicuro che l’Inter ce l’abbia, il nome di Balogun è un nome concreto. Si è informata sul prezzo e ha parlato con gli agenti. C’è un apprezzamento ma chiaramente non c’è alcuna trattativa, l’Inter è focalizzata su Lukaku. Nemmeno quella di Balogun sarebbe un’operazione semplice perché il prezzo è alto».