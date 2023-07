Calciomercato Milan, accordo con l’Empoli per Daniel Maldini: i dettagli

Calciomercato Milan, accordo con l’Empoli per il prestito di Daniel Maldini: cifre e dettagli del trasferimento

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan ha trovato l’accordo con l’Empoli per il trasferimento in Toscana di Daniel Maldini.

Il trequartista si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e controriscatto a favore dei rossoneri fissato a 6 milioni di euro.