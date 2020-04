Calciomercato: Juve e Bernardeschi ai saluti, il Milan spera

La Juventus avrebbe deciso di lasciar partire il fantasista toscano a fine stagione: il Milan ci prova ma la concorrenza è agguerrita

In un articolo a firma Romeo Agresti apparso su goal.com, si è parlato del destino legato a Federico Bernardeschi, con la Juventus intenzionata a cedere l’ex Fiorentina classe 1994.

Il centrocampista, nei piani bianconeri, potrebbe diventare un’utile pedina di scambio in sede di mercato. Il Milan continua a nutrire interesse nei confronti del 26enne ma in caso bisogna capire quali sarebbero le contropartite richieste dalla Juventus. Paquetà non interessa mentre potrebbe allettare e molto l’ipotesi Donnarumma. Ma Bernardeschi ha parecchie pretendenti anche all’estero, soprattutto in Spagna ed Inghilterra per cui la trattativa non sarà semplicissima.