Ex Milan Vranckx: c’è l’accordo con questo club! Cosa succede. Il belga lascia il Wolfsburg e vola in direzione Olanda

Nuova avventura per l’ex Milan Aster Vranckx. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano su Twitter, il PSV Eindhoven sta chiudendo l’affare per il trasferimento del giocatore belga dal Wolfsburg.

Accordo del valore di 12 milioni di euro più diritti aggiuntivi. Vranckx ha già concordato con il PSV l’accordo in termini personali.