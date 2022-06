Calciomercato, anche il West Ham su Scamacca: ecco le ultime

Anche il West Ham ha chiesto informazioni per Gianluca Scamacca: ecco i dettagli

Gianluca Scamacca è l’indiziato numero uno per lasciare il Sassuolo: oltre alle big di Serie A, tra cui il Milan, e il Psg anche il West Ham avrebbe chiesto informazioni.

Gli inglesi non sarebbero spaventati dalle richieste di 45 milioni dei neroverdi anche se al momento non hanno formulato nessuna offerta concreta. Attenzione comunque ai parigini che in caso di affondo potrebbero assicurarsi il gioiellino neroverde. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.