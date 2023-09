Calciomercato, agente Pavard rivela: «Ecco la verità sul suo passaggio all’Inter»

L’agente di Benjamin Pavard, Max Bielefeld, ha parlato del passaggio in questo calciomercato all’Inter. Le dichiarazioni

Max Bielefeld, agente di Benjamin Pavard ha voluto parlare a Sky Sport Deutschland del trasferimento del difensore all’Inter. Le parole sul terzino accostato anche al Milan.

LE PAROLE – «Quando Stanisic è stato ceduto in prestito, c’erano già contatti con l’Inter. Non è vero che il Bayern Monaco non sapeva della situazione di Benji quando ha deciso cosa fare con Stanisic. Hasan Salihamidžić ne era al corrente, quindi abbiamo dato per assodato che anche altri all’interno del club avrebbero saputo. Anche Thomas Tuchel, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, sapeva qual era la situazione con Benji».