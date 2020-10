Calcio femminile: ecco chi è positivo al coronavirus

Calcio femminile: Alia Guagni è la giocatrice della Nazionale italiana positiva al coronavirus, ecco le ultime

Ieri l’allarme a Coverciano per il ritiro della Nazionale italiana femminile, in quanto è stata trovata una giocatrice positiva al coronavirus. Ansia in casa Milan, soprattutto perché sono tre le ragazze di Maurizio Ganz convocate da Milena Bertolini: Giacinti, Tucceri e Fusetti.

Questa mattina Alia Guagni, attualmente in forza all’Atletico Madrid, esce allo scoperto e conferma la sua positività al virus: «Mi stavo preparando per dare battaglia alla Danimarca, ma l’ultimo tampone mi ha riscontrato il Covid 19. Difficile capire come lo abbia preso, pur avendo rispettato tutte le norme come da protocollo».

Calcio femminile colpito: oltre all’ex Fiorentina, sono stati trovati positivi una giocatrice del Napoli, due del Chievo Verona, un membro dello staff dell’Empoli, due dello staff della Juventus.