Calamai ELOGIA Morata: «Un bomber che SPINGE: c'è feeling con Fonseca. Ha abilità TATTICA e per questo può...»

Calamai ELOGIA Morata: «Un bomber che SPINGE: c’è feeling con Fonseca. Ha abilità TATTICA». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e in particolare sul ruolo nella squadra di Alvaro Morata.

PAROLE – «Anche il Milan ha un bomber che spinge. Morata sta trovando il giusto feeling con mister Fonseca. Ha segnato due reti in questo avvio di torneo e sembra la figura giusta per esaltare il potenziale offensivo rossonero. L’abilità tattica dell’ex Atletico Madrid può permettere al Milan di reggere un reparto a quattro punte. Alvaro ha anche emozionato tutti per essere sceso in campo con i capelli rasati come forma di sostegno per i ragazzi malati di tumore».