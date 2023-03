Calamai ammette: «Del Milan di Pioli non capisco più nulla»

Luca Calamai, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così del Milan di Pioli:

«Non si può non dare 8 a Mourinho. Abbiamo sempre detto che è un formidabile capopopolo, stavolta ha vinto da allenatore però contro la Juventus. Ha fatto scelte molto coraggiose che gli si potevano ritorcere contro, ha avuto l’umiltà di giocare la partita con quello che aveva in mano. E’ la sua vittoria. La Roma tra quelle che lottano per la Champions è la meno forte per rosa ma lui ci sta mettendo del suo. La questione Serra? La decisione è stata rimandata perché ci sono due versione diametralmente opposte, ossia quella di Mourinho e di Serra. Si parla di un filmato, che esiste, che chiarisce in maniera assoluta i fatti, quindi chi ha sbagliato o non ha detto la verità deve pagare. Qualcuno lì ha fatto il furbo e lo pensano entrambe le parti. A Sarri metto 7,5, in questo momento c’è tanto di lui alla Lazio. Più di un collega mi chiedeva come poteva andare d’accordo con Lotito. Sono mondi diversi eppure oggi questa quotidiana conflittualità che c’è è diventata un valore della Lazio. Sarri è cresciuto tanto, è un uomo rigido, convinto delle proprie idee. Ma lui ha adattato i giocatori alle sue idee, ha recuperato uno come Luis Alberto, vuol dire che l’uomo che ha accettato qualche compromesso in certe situazioni. Trovo un Sarri estremamente maturo. Se Lotito fa un altro sforzo, la Lazio può crescere ancora in prospettiva. Costretto a dare 5 a Pioli. Non capisco più nulla di questo Milan».