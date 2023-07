Calafiori Milan, ecco il vice Theo Hernandez: si può chiudere subito

Calafiori Milan, ecco il vice Theo Hernandez: si può chiudere in tempi molto rapidi per l’esterno del Basilea

Non solo il centrocampo e l’attacco, il Milan va a caccia anche di possibili rinforzi sulle fasce. L’idea dei rossoneri è quella di sostituire il partente Ballo-Touré (ormai fuori dal progetto) con Calafiori.

L’edizione odierna di Tuttosport spiega come il club rossonero stia ormai ultimando la proposta finale da presentare al Basilea per il prodotto del settore giovanile della Roma, considerato il profilo ideale per il ruolo di vice Theo Hernandez. C’è la convinzione di poter chiudere l’operazione con una certa rapidità.