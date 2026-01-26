Calciomercato
Calabria torna in Serie A: clamorosa ipotesi nel futuro dell’ex capitano del Milan
Calabria, pronto il ritorno in Serie A dell’ex capitano del Milan? Due le ipotesi in questa ultima settimana di mercato
A pochi mesi dal suo addio al calcio italiano, il futuro di Davide Calabria potrebbe subire un’improvvisa virata verso casa. L’ex capitano del Milan, che nell’estate 2025 ha scelto di ripartire dal Panathinaikos dopo una breve parentesi al Bologna, è finito al centro delle cronache di mercato per un possibile rientro lampo in Serie A.
Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la nostalgia dell’Italia e alcune necessità tattiche di club nostrani starebbero aprendo scenari impensabili fino a poche settimane fa.
Il punto su Calabria: dalla Grecia alla Serie A
L’avventura ateniese di Calabria, iniziata con un triennale dopo la storica vittoria della Coppa Italia con il Bologna (proprio contro il “suo” Milan), potrebbe concludersi in anticipo:
- Piste italiane: Nelle ultime ore di questo mercato invernale 2026, si sarebbero mossi almeno due club di Serie A. Sebbene i nomi restino ancora sotto traccia, i rumors portano con insistenza verso la Lazio (alla ricerca di esperienza per le coppe) e la Fiorentina, che aveva già sondato il giocatore in passato.
- La situazione al Panathinaikos: Davide ha trovato spazio con continuità in Grecia, ma il richiamo del calcio italiano e la volontà di riconquistare un posto nel giro della Nazionale di Spalletti potrebbero pesare sulla sua decisione finale.
- Formula dell’affare: Il club greco non sembra intenzionato a svendere il giocatore, ma davanti a un’offerta di circa 3-4 milioni di euro o a un prestito con obbligo di riscatto, l’affare potrebbe decollare entro lunedì sera.
Un pezzo di cuore rossonero
Per i tifosi del Milan, rivedere Calabria in Italia sarebbe un tuffo nel passato recente. Dopo 18 anni trascorsi a Milanello, il terzino di Adro resta una figura rispettata, e la sua possibile firma con una concorrente diretta per l’Europa aggiungerebbe pepe alla volata finale del campionato 2026.