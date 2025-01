Calabria a DAZN: «Io mi sento bene, ecco su cosa sta battendo Conceicao»

Condividi via email

Calabria, terzino del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Cagliari: le sue dichiarazioni a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Cagliari, Davide Calabria, terzino dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Umore? Assolutamente positivo, era quello che volevamo e l’abbiamo portato a termine. Siamo super contenti ma è già passato e da qualche giorno stiamo pensando a questa partita. Mi sento bene, è una partita come le altre come faccio da tanti anni ormai, son contento e non vedo l’ora di giocare. Su cosa sta battendo Conceicao? Su tutto, dalla prima all’ultima cosa. Siamo ai primi giorni e dobbiamo ancora conoscerci bene e portare avanti il lavoro che sta facendo da subito».