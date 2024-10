Calabria Milan, il capitano TORNA titolare a Firenze? Fonseca ha già DECISO, la situazione

Calabria Milan, il capitano rossonero torna titolare domenica contro la Fiorentina? Fonseca pronto a rilanciarlo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda la formazione che andrà in campo domenica sera contro la Fiorentina nel posticipo.

In difesa ci saranno Calabria per Emerson Royal e Pavlovic per Tomori in coppia con Gabbia. Il resto della formazione sarà totalmente confermata rispetto al derby e alla gara contro il Leverkusen.