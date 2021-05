Cagliari, Pavoletti: «Milan? Vogliamo essere salvi già domenica»

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato della prossima gara tra i sardi e i rossoneri

Leonardo Pavoletti è il protagonista de “Il Cagliari in Diretta“. L’attaccante rossoblù parla della sua stagione personale e di quella del Cagliari a due partite dalla fine del campionato. L’obiettivo salvezza è ormai a un passo ma va ancora conquistato. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da CagliariNews24:

UMORE RIBALTATO – «Ci avevano fatto il funerale, non dico ingiustamente. Ce la siamo cercata ma nel momento critico ci sono due cose: o scappi e sfracelli la squadra o fai l’uomo, rimani e combatti. Noi abbiamo scelto di essere uomini, non più giocatori. Con la salvezza saremo fratelli per tutta la vita».

MILAN-CAGLIARI – «Ora ci godiamo tutte le partite. Il Milan sta benissimo ma noi abbiamo dimostrato che ci siamo. Con quell’atteggiamento anche i rossoneri si renderanno conto che incontrare il Cagliari in questo momento non è facile. Sono sicuro che faremo una grande prestazione, vogliamo chiuderla domenica».