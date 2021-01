Cagliari, oggi ripresi gli allenamenti in vista del Milan

Rientrato nella notte da Bergamo, il Cagliari ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Milan

Rientrati nella notte da Bergamo, i rossoblù, questa mattina si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per continuare a preparare il match di lunedì contro il Milan capolista. I giocatori maggiormente impiegati nella partita di ieri contro l’Atalanta hanno svolto un allenamento di scarico mentre gli altri hanno iniziato la seduta con un’attivazione tecnica per poi proseguire con lavoro metabolico a blocchi.

Divisi per reparti, i rossoblù hanno effettuato delle esercitazioni specifiche. A finire serie di conclusioni a rete. Questa mattina ha ripreso gli allenamenti il portiere della Primavera Giuseppe Ciocci. Lavoro aerobico per Pisacane e Klavan; in differenziato Faragò e Luvumbo. A riposo precauzionale Christian Oliva, bloccato per una gastroenterite. Domani nuovo allenamento mattutino.