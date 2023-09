Cagliari Milan 1-3: i rossoneri espugnano l’Unipol Domus

Il Milan è ospite del Cagliari nella sesta giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare continuità alla vittoria contro il Verona per rimanere in scia dell’Inter capolista. Rossoneri ospiti del Cagliari nella sesta giornata di Serie A. I rossoneri vincono in rimonta grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus Cheek

Cagliari Milan 1-3: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Pericoloso Reijnders – il centrocampista rossonero calcia in maniera pericolosa dalla distanza, conclusione fuori non di poco

5′ Animi subito accese con sia il Milan che il Cagliari che hanno chiesto senza successo un rigore

8′ Tiro Okafor – Reijnders tiene vivo un pallone che sembrava destinato sul fondo e mette in mezzo, ci arriva di testa lo svizzero, conclusione di poco alta

13′ Occasione Okafor – cross teso di Theo Hernandez, doppia deviazione prima dello svizzero poi Chukwueze, palla deviata in angolo

15′ Il Milan si fa preferire al Cagliari che aspetta e riparte

21′ Tiro Pavoletti – l’attaccante di testa contente il pallone a Tomori e di testa riesce ad indirizzare verso la porta, attento Sportiello che blocca in uscita

25′ Milan che schiaccia il Cagliari nella propria metà campo ma manca per ora la giocata decisiva

27′ Occasione Okafor – iniziativa di Adli che dopo un’azione corale del Milan, offre a Reijnders che appoggia per lo svizzero, tiro debole, blocca Radunovic

28′ Gol Luvumbo – Cagliari in vantaggio, azione insistita da parte dei padroni di casa, dopo un contrasto la palla arriva all’attaccante che di potenza batte Sportiello sul suo palo

30′ Prova a reagire il Milan, attenta la difesa del Cagliari

35′ Prova il Milan a scardinare la difese del Cagliari, per ora senza successo la difesa del Cagliari

37′ Tiro Luvumbo – conclusione dalla lunga distanza dell’attaccante, blocca Sportiello con un parata a terra

40′ GOL OKAFOR – Iniziativa di Pulisic che salta l’uomo e mette un pallone forte e teso in area, non perfetto di Radunovic che lascia il pallone, ne approfitta lo svizzero che a porta vuota pareggia

45′ Occasione Theo Hernandez – tiro di potenza del terzino francese che riceve palla dopo un’azione corale dei rossoneri, prodezza di Radunovic che con un miracolo devia in angolo

45’+1 ‘ GOL TOMORI – schema del Milan su calcio d’angolo, palla a Reijnders che con un cross forte e teso mette in mezzo dopo una carambola arriva al difensore che di ginocchio firma il raddoppio

45’+2 – Occasione Loftus Cheek – Bella palla di Chukwueze per l’ineserimento di Loftus-Cheek, ma Radunovic chiude tutto

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ Prova a reagire il Cagliari attenta la difesa del Milan

51′ Fase spezzettata del match con tanti falli da parte dei giocatori del Cagliari nel tentativo di recuperare palla

55′ Occasione Luvumbo – Petagna difende palla in area e appoggia per Luvumbo, che calcia a botta sicura, salva Adli

57′ Spinge con grande pericolosità il Cagliari, fino ad ora attenta la difesa del Milan che soffre

59′ GOL LOFTUS – ripartenza Milan con Pulisic che punta l’area, recupera palla dopo la chiusura e offre al limite per Loftus che con una gran botta nell’angolino firma l’1-3 nel miglior momento del Cagliari

64′ Tiro Okafor – soffre il Cagliari che sbaglia in ripartenza, ne approfitta lo svizzero che recupera palla al limite dell’area, si gira e calcia, conclusione alta

67′ Tiro Musah – cross di Pulisic sugli sviluppi di calcio d’angolo, respinge la difesa, si coordina per un tiro al volo l’americano, blocca Radunovic

70′ Prova a reagire il Cagliari ma senza troppa pericolosità

75′ Crollano i ritmi di gioco

80′ Milan in controllo del match, sembrano più pericolosi i rossoneri che i padroni di casa

85′ Tiro Shomurodov – cross al centro area, torsione di testa dell’attaccante, conclusione alta sopra la traversa

88′ Occasione Oristanio – Luvumbo approfitta di un’incomprensione tra Tomori e Sportiello, dribbla l’inglese crossa al centro, il compagno stoppa si gira e calcia, decisivo il portiere rossonero

91′ Tiro Deiola – il centrocampista prova il tiro dalla lunga distanza, blocca Sportiello

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Thiaw

Cagliari Milan 1-3: risultato e tabellino

Marcatori: 28′ Luvumbo; 40′ Okafor; 45’+1 Tomori; 59′ Loftus

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska (46′ Oristanio), Dossena, Hatzidiakos; Zappa (80’Di Pardo), Makoumbou (84′ Deiola), Nandez, Sulemana (66′ Viola) , Augello; Petagna (66’Shomurodov) , Luvumbo. All. Ranieri. A disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati, Pavoletti, Obert, Dentello

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez (84′ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli (57′ Musah), Reijnders (57′ Pobega); Chukwueze (68′ Romero), Okafor, Pulisic (68′ Leao). All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Kjaer, Pellegrino

Arbitro: La Penna di Roma 1

Ammoniti: 42′ Wieteska; 48′ Loftus; 52′ Zappa; 78′ Oristanio

