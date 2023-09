I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2023/24: pagelle Cagliari Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2023/24: pagelle Cagliari Milan.

TOP: Loftus, Thiaw, Reijnders

FLOP: Chukwueze, Leao

VOTI

Sportiello 6 – Prende il primo gol in maglia Milan dopo due clean sheet consecutivi. Poteva fare di più sul tiro pur potente di Luvumbo

Florenzi 6 – Conferma quanto di buono fatto vedere contro il Verona, i suoi cross sono spesso pericolosi

Tomori 7 – Prima rischia il rigore su Luvumbo ma la sua prestazione va in crescendo e ha il merito del gol che porta in vantaggio il Milan dopo l’iniziale vantaggio del Cagliari

Thiaw 6,5 – Attento quando serve in fase difensiva, non concede quasi nulla agli avversari

Theo Hernandez 6 – Sfiora il gol del 1-2 che Radunovic gli nega con un grande intervento in angolo, in fase difensiva da rivedere (84′ Bartesaghi sv)

Loftus-Cheek 7– Solido in mezzo al campo e propositivo in attacco, manca un pizzico di velocità in fase di appoggio. Firma l’1-3 con un gran tiro dalla distanza sfruttando l’assist di Pulisic

Adli 6,5 – Decisamente positivo l’impatto da titolare al posto di Krunic, gioca spesso in verticale e da una mano in fase difensiva (56′ Musah 6)

Reijnders 6,5 – decisamente il migliore del centrocampo rossonero, propositivo e frizzante, si inserisce, verticalizza e il suo cross frutta il gol dell’1-2 di Tomori (56′ Pobega 6)

Chukwueze 5,5 – Si accende a tratti ma nella prima metà di gioco manca la giocata decisiva (68′ Romero 6)

Okafor 6,5 – Ha il merito di pareggiare il match dopo l’iniziale vantaggio del Cagliari, sfruttando l’errore di Radunovic.

Pulisic 6,5 – Un suo guizzo porta alla giocata che si finalizza nel gol del pareggio di Okafor. Tanti guizzi spezzo decisivi, come l’assist per Loftus Cheek

All. Pioli 6 – sceglie il turn over e dopo un inizio difficile ha le sue risposte. Il Milan comunque continua a far fatica contro squadre chiuse