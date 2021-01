Cagliari-Milan, Romagnoli e Calabria in diffida: con un giallo niente Atalanta

Alessio Romagnoli e Davide Calabria dovranno stare molto attenti a non prendere nessun cartellino giallo contro il Cagliari

In una così piena emergenza, perdere anche Romagnoli e Calabria per il Milan sarebbe un colpo durissimo. Per questo i due, in diffida e dunque a rischio squalifica, dovranno stare molto attenti a non farsi ammonire nella gara di domani contro il Cagliari.

Il rischio è di saltare il match di settimana prossima contro l’Atalanta, gara importantissima per il proseguio del campionato.