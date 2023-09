Cagliari Milan, Reijnders pronto a cambiare ruolo? Le ultime

Cagliati-Milan, in assenza di Rade Krunic Pioli è orientato a schierare Reijnders davanti alla difesa: cambio ruolo per l’olandese?

Come riferito da Sky, nel Milan che mercoledì alle 18:30 affronterà il Cagliari in trasferta potrebbe esserci un’importante novità per quanto riguarda le posizioni a centrocampo.

Tijjani Reijnders infatti, con l’infortunio di Krunic, sembra destinato a giocare davanti alla difesa invece che nel consueto ruolo di mezzala sinistra. Domani la giornata decisiva per sciogliere tutti i dubbi.