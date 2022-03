Cagliari Milan, Giroud c’è ma Ibrahimovic scalpita: staffetta in vista?

Olivier Giroud ha recuperato e sarà titolare anche questa sera contro il Cagliari. Ibrahimovic però scalpita: probabile staffetta

Olivier Giroud partirà dall’inizio questa sera nella sfida tra Cagliari e Milan. L’attaccante francese ex Chelsea ha superato lo stato febbrile che lo ha colpito in settimana e sarà regolarmente al centro dell’attacco.

Tuttavia alle sue spalle, come ammesso dallo stesso Pioli ieri in conferenza, c’è un Ibrahimovic che ha migliorato la condizione e che scalpita per tornare protagonista. In vista potrebbe esserci una staffetta di 45 minuti l’uno: il Diavolo ha bisogno di entrambi i suoi bomber.