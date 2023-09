Cagliari Milan, chance dal 1′ per Adli? Le ultime sulle scelte a centrocampo

Novità sulla formazione del Milan per la partita di domani contro il Cagliari: Pioli pronto a concedere una chance dal 1′ ad Adli

Yacine Adli viaggia verso una maglia da titolare per Cagliari-Milan. A causa dell’assenza di Rade Krunic per infortunio, Stefano Pioli dovrà affidarsi ad uno tra lui e Reijnders per occupare la posizione di regista davanti alla difesa.

Come riferisce il giornalista Daniele Longo, ad avere la meglio dovrebbe essere proprio il francese. Reijnders sarà comunque in campo, ma da mezz’ala così come Loftus Cheek.