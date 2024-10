Cafu senza peli sulla lingua: «Maldini è la faccia del Milan! Non capisco perché...»

Cafu, storica bandiera del Milan, ha rilasciato alcune importantissime dichiarazioni su Paolo Maldini: le ultimissime notizie

L’ex terzino brasiliano del Milan e Roma Cafu, ieri è stato protagonista come ospite del Festival dello Sport. Di seguito le sue parole su Paolo Maldini.

CAFU SU MALDINI – «Ho imparato tanto dall’Italia e al Milan ho avuto compagni eccezionali. Maldini è il simbolo e la faccia del Milan. Per me lui deve stare lì, in questo momento io non so perché Paolo non sia al Milan»