Cafu elogia la figura di Maldini: «Non so perchè ora non sia al Milan: deve stare lì! E sui miei ex compagni rossoneri...»

Le parole dell’ex calciatore brasiliano Cafu riguardo il suo passato al Milan e il suo ex compagno di squadra e capitano: Paolo Maldini

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex calciatore di Milan e Roma Cafu ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Ho imparato tanto dall’Italia e al Milan ho avuto compagni eccezionali. Maldini è il simbolo e la faccia del Milan. Per me lui deve stare lì, in questo momento io non so perché Paolo non sia al Milan».