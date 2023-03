Buriani sul Milan: «Theo e Leao dopo il Mondiale non più gli stessi». Le parole dell’ex calciatore e giornalista sul club rossonero

Ruben Buriani ha parlato ai microfoni di Numero Diez del momento del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«L’anno scorso ha vinto, e anche bene. Quest’anno alcuni giocatori, come Leao e Hernandez, al rientro dal mondiale non erano gli stessi. Han pagato questo scotto, sono due che fanno la differenza. Quando mancano loro si sente, c’è poco da fare. Nonostante questo il lavoro di Pioli in questi due anni è stato buono, ha riportato il Milan in Champions, vincendo il campionato e arrivando anche ai quarti quest’anno. È chiaro che poi il lavoro di un allenatore viene valutato in base ai risultati, ma non sempre questi rispecchiano l’intero lavoro fatto. La mancanza di risultati risalta all’occhio dei tifosi soprattutto, ma ritengo che Pioli abbia fatto un lavoro produttivo e si merita la conferma anche per i prossimi anni. Ovvio che se la cosa dovesse continuare il primo a pagarne sarebbe lui, come succede spesso, vedi Conte. Ogni allenatore ha la propria storia e i risultati ne fanno parte in modo decisivo, c’è poco da fare».