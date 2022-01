Buriani: «Difficile giocare a San Siro in queste condizioni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ruben Buriani ha commentato la prestazione del Milan contro la Juventus: le sue dichiarazioni al canale tematico del club

Ruben Buriani, intervenuto a Milan Tv, ha analizzato la prestazione del Milan contro la Juve. Le sue parole:

«Ho visto un Milan non brillante come le altre volte, contro una Juventus che si è difesa cercando di non perdere. Spero che San Siro venga rizollato, per far sì che lo spettacolo sia il più degno e per evitare infortuni dei calciatori. Credo che sia un campo in cui le squadre fanno fatiche, diventa complicato giocarci sia per il Milan sia per le altre squadre. Mi auguro che si mantenga nel tempo, con le due squadre e le partite che si giocano qualcosa va a scemare».