Buongiorno avvisa il Milan: sulla corsa scudetto il difensore del Napoli non ha dubbi

Buongiorno, difensore del Napoli, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: parole chiare del centrale, Milan avvisato

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e torinese di nascita, si prepara a vivere la vigilia di Napoli-Juve in modo speciale, raccontandosi in un’intervista esclusiva a DAZN, nell’app «Il mio Derby da Supereroi». Il giocatore ha esordito confermando che il momento difficile è superato e che il rapporto con l’allenatore è stato chiarito, ritrovando la giusta energia:

SPIRITO RITROVATO – «Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Siamo contenti di aver ritrovato questo spirito, questa energia, speriamo di proseguire in questo modo»

Il difensore, punto di riferimento per il reparto, ha sottolineato l’importanza di non mollare, citando anche il tecnico della Nazionale: «Conte ha ragione, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, sudare ad ogni allenamento, faticare duro ed essere sempre uniti». Per Buongiorno la fase difensiva è un concetto corale: «Per noi è fondamentale tutta la fase difensiva, che viene fatta da tutti e undici i giocatori, non solamente dai difensori ma anche dagli attaccanti che si devono sacrificare per cercare di non subire gol».

Nonostante la sfida sia «una partita speciale» per via delle sue origini e del rapporto con Spalletti (da cui ha imparato molto in Nazionale), Buongiorno cercherà di affrontarla dando il massimo per la squadra. La sua famiglia, che ha un cuore Toro, sarà sugli spalti, ma tiferà per lui: «La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte».

Infine, un gioco sui supereroi per definire il duello: «Se dovessi assegnare un supereroe al Napoli e uno alla Juve, a noi darei Captain American, che ha l’elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War» (ANSA).