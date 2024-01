Buongiorno Milan: i rossoneri non mollano, intanto spunta il piano B

Buongiorno è il sogno del calciomercato Milan. Vanno vinte però le resistenze di Cairo. Intanto spunta il piano B

Fino all’ultimo giorno di questa sessione invernale il calciomercato Milan proverà a portare Buongiorno in rossonero. Vanno vinte le resistenze di Cairo, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione a Sky Sport:

LE PAROLE – «Anche il Real Madrid di Ancelotti si sta interessando, Il Milan non è pronto a fare questa operazione solo cash per due motivi: il primo perchè punta all’inserimento di contropartite vedi Simic e Colombo, poi perchè non si è mai spinto con la nuova politica oltre i 25 milioni. Se il Milan fa un intervento lo fa fatto bene, se Cairo facesse una buona valutazione su Colombo la trattativa si farebbe calda, in caso contrario potrebbe prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto. In tal senso può tornare d’attualità Kiwior»