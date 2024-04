Buongiorno Milan, sarà un’estate rovente! Dal prezzo alla concorrenza: tutte le ULTIME sul futuro del difensore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino monitorato con grandissima attenzione anche dal calciomercato Milan.

Il centrale del Torino vivrà un’estate molto movimentata. Il club granata vorrebbe trattenerlo sotto la Mole ma potrebbe lasciarlo partire in caso di offerte fuori mercato (da oltre 40 milioni di euro). Su di lui come detto il Milan ma anche Inter e Juventus in Italia, all’estero si muove l’Atletico Madrid.