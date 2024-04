Buongiorno Milan, il difensore spiega: «Io il più forte in Italia? Rispondo così»

Buongiorno-Milan, il difensore del Torino, obiettivo dei rossoneri, ha parlato dopo il derby pareggiato contro la Juve

Intervistato da DAZN dopo Torino-Juve, Alessandro Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Ci abbiamo messo il massimo, abbiamo sentito tanto l’affetto dei tifosi. Li ringraziamo per questo. Difensore italiano più forte? No assolutamente, io come dico sempre cerco di migliorarmi, di studiare gli avversari e fare il meglio che posso. Il merito è anche della squadra. Usciamo con consapevolezza ma anche rammarico, volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi».