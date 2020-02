Buon esordio di Saelemaekers: oggi terzino ma che spinta!

Ottima prova oggi di Alexis Saelemaekers all’esordio con la maglia del Milan. Il Belga ha preso il posto di Calabria facendo bene

Esordio con la magia del Milan per Alexis Saelemaekers, arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato, che oggi ha preso il posto di Davide Calabria sul finale di Milan-Verona. Prova generosa e comunque positiva per il 20enne belga che ha tentato in due occasioni il tiro importa senza tuttavia trovare lo specchio.

Nato come esterno alto, oggi Saelemaekers ha giocato come terzino sostituendo, come detto, un Davide Calabria non al top.