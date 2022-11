Buffon su Austria Italia: «Mancini ha voluto fare prove in ottica futura…». Le parole del portiere del Parma

Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io su Radio Rai dell’amichevole di ieri sera dell’Italia contro l’Austria. Ecco le parole dell’ex portiere della Nazionale:

«Non si può dare un giudizio sulla base della partita, soprattutto per l’importanza. Come sappiamo non è che noi abbiamo mai eccelso a risultati importanti nel amichevoli. Mancini ha voluto fare prove in ottica futura e dare giudizi troppo negativi sarebbe forviante».