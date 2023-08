Buffon si ritira: il portiere ha preso la decisione definitiva

Decisione presa per il futuro di Gianluigi Buffon: l’ex portiere della Juventus dice addio al calcio. Ecco cosa farà dopo

È stato protagonista di memorabili sfide contro il Milan quando difendeva i pali della Juve, adesso per Gianluigi Buffon è arrivata l’ora dell’addio al calcio. Il portiere del Parma appenderà i guantoni al chiodo e nei prossimi giorni tratterà la rescissione del contratto in essere per un’altra stagione col club ducale.

Si ritira dunque un’icona della Juventus e del calcio. Il suo futuro dovrebbe essere da capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini.