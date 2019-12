Buffon eguaglia Maldini: «Traguardo meritato e preso anche alla larga»

Buffon si racconta dopo la gara con la Sampdoria, l’occasione è il record di presenze in Serie A, eguagliando Paolo Maldini

Buffon, parla a JTV al termine del match vinto contro la Sampdoria che gli permette di raggiungere Maldini a quota 647 presenze in Serie A. Un record importante per il portiere che negli ultimi anni ha vinto 7 scudetti di fila con la Juventus.

DOPPIA SODDISFAZIONE- «Sono felice più che altro perché abbiamo vinto, quindi sono riuscito ad abbinare una soddisfazione di squadra a quella personale. Il traguardo me lo sono meritato, l’ho presa anche larga facendo un campionato di B e uno francese, quindi me la sono presa comoda».

BENE FISICAMENTE- «Ci arrivo a 42 anni (li compie il prossimo Gennaio N.D.R.) anche dei piccoli segnali di umiltà. Metterti a disposizione degli altri pur essendo stato Buffon, con la tua carriera e tu sia ancora un portiere valido vuol dire che c’è del bello. Con questi compagni ho condiviso gran parte della mia vita, io devo metterli nelle condizioni di dare il meglio per la causa».

PROSSIMO RECORD- «Prossimo record? Non è un discorso di diventare inarrivabile o no. La cosa che mi è piaciuta delle ultime 200-300 partite è che dentro di me ho cominciato a ragionare in maniera altruistica, per la squadra. Magari giocando anche partite in meno, fare rinunce per gli altri. È questa la vera soddisfazione, non mi sono mai comportato in maniera egoistica con gli altri e di questo vado molto fiero».