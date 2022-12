Buffon: «Dopo il Mondiale vinto nel 2006 ho pensato una cosa sola»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha raccontato le emozioni vissute dopo la vittoria del Mondiale del 2006 con l’Italia

Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon ha dichiarato:

«La Nazionale rappresenta il momento nel quale ho potuto dire sono felice perché ce l’ho fatta. Crescendo con la passione del calcio, avere già esordito in Serie A e indossare almeno una volta la maglia della Nazionale è stato come coronare un sogno. Ho potuto dire di essere felice e di avercela fatta. Io quando guardo la maglia Rinascimento, mi domando come mai noi italiani, più in generale Italia come nazione, abbiamo sempre bisogno di una deflagrazione per poi trovare il motivo per ripartire. Inoltre ho avuto l’onore di essere l’unico portiere della Nazionale che ha potuto indossare la maglia azzurra. Mondiale? La prima cosa che pensi dopo la vittoria di un Mondiale è di poter morire il giorno dopo felice. Percepisci sulla pelle la grandezza l’importanza dell’evento e di ciò che hai fatto. Lo capisci perchè te lo fanno capire gli altri».