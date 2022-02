Bucciantini: «Leao fa grandi cose, su Ibra...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così dei problemi del Milan. Le sue parole

Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così dei problemi del Milan:

«Leao fa delle grandi cose, ma a volte è leggero nel gestire le opportunità. Ibra? Il problema è stato non avere il ricambio del centravanti, Rebic non stava benissimo. Ibra ha portato forza e mentalità, ma per identità il Milan gioca meglio senza di lui, anche se in questo momento al Milan manca un cambio»