Bucciantini: «Ecco perchè Pioli ha dubbi di formazione»

Marco Bucciantini, intervenuto a SkySport24, ha commentato i possibili dubbi di formazione di Pioli in vista del Bologna:

«Il Milan ha finalmente tanti dubbi di formazione perchè tutti i giocatori stanno bene. Credo sia difficile in questo momento toccare la coppia Kalulu-Tomori in difesa. Rebic ha caratteristiche diverse da Leao. In attacco, in questo momento il titolare è Giroud, ma Ibrahimovic può essere importante a partita in corso. Ora Pioli può scegliere, cosa che non ha potuto fare finora visti i tanti infortuni»