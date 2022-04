Bucchioni: «Il Milan sta pensando seriamente a Dybala, sarebbe straordinario». Tiene banco il futuro dell’argentino

Il futuro di Paulo Dybala è più incerto che mai. Proprio di questo ha parlato a Radio Sportiva Enzo Bucchioni, che ha presentato sul tavolo due ipotesi:

INTER – «Questa incertezza dell’Inter, sul poter spendere o non spendere, un po’ frena. Chiederanno un contratto quinquennale da sette milioni, sono trentacinque più le tasse: operazione da settanta milioni. È onerosissima, certamente, ti metti in casa un impegno non da poco».

MILAN – «Milan ha fatto la sua valutazione e vediamo. Poi non so se l’accordo si chiuderà, non lo può dire nessuno: vediamo se andrà all’Inter o al Milan. Non lo sa neanche Dybala stesso, a meno che non abbia firmato stanotte, ma il Milan ci pensa perché il giocatore ha le qualità e può rilanciarsi. Messo nella posizione di Brahim Diaz, sottopunta nel 4-2-3-1, potrebbe essere una soluzione straordinaria»