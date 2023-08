Il Milan pensa ad un attaccante in caso di partenza di Colombo. Tra i nomi sondati c’è Broja, il Chelsea però…

Ancora un rinforzo in attacco per il Milan? Se dovesse partire Colombo i rossoneri pensano a Broja con un’offerta per il prestito.

Secondo però quanto riportato da Nizaar Kinsella, il Chelsea avrebbe respinto la proposta perchè ritengono l’albanese il vice di Nicolas Jackson.