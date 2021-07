Brocchi: «Non mi aspettavo l’addio di Donnarumma, ecco cosa credevo»

Brocchi ha chiarito come fosse certo che Donnarumma potesse restare tutta la carriera in rossonero: tuttavia non se la sente di criticarlo

Cristian Brocchi, intervistato dai microfoni di Tuttosport, ha raccontato il suo pensiero riguardo all’addio al Milan di Gigio Donnarumma:

«Se mi aspettavo la decisione di Donnarumma di non rinnovare? Sinceramente no. È stata una scelta che ha fatto male a me come a tutti i tifosi milanisti. Personalmente reputo il Milan una famiglia e avrei voluto vedere Gigio per tutta la carriera con i colori rossoneri. Non posso però giudicarlo in maniera negativa perché so che ha dato sempre il 110% per quella maglia».