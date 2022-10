Brocchi: «Cocco di Berlusconi? Non capisco la nomea»

Cristian Brocchi ha parlato in un’intervista a gazzetta.it, in cui ha parlato del suo rapporto con Silvio Berlusconi

«Per quanto riguarda Berlusconi, continua a farmi arrabbiare parecchio la nomea di ‘cocco’ da cui non riesco a staccarmi. Non capisco perché ce l’abbia solo io, fra tutti i tecnici che ha messo in panchina. C’è sempre stata solo stima, mai favoritismi. Mi stimava sin da quando giocavo e poi da allenatore. Non c’è un rapporto così profondo come tutti dicono. Affetto sì, quello certo, la nomea di cocco è un cruccio che mi porterò sempre dietro»