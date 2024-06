Brocchi e l’addio al Milan: «Chiamai Galliani e lui mi disse che avrei potuto finire la carriera in rossonero ma io volevo questo» – VIDEO

Brocchi e l’addio al Milan: «Chiamai Galliani e lui mi disse che avrei potuto finire la carriera in rossonero ma io volevo questo». Il VIDEO dell’intervista

Cristian Brocchi è stato protagonista del podcast del Milan Unlocker Room. Un estratto dalla sua intervista sull’addio ai rossoneri.

PAROLE – «Io volevo vincere una coppa con una maglia diversa dal Milan. Mi dicevano che non giocavoo praticamente in quel Milan. Chiamai Galliani per dirgli che volevo rimanere ma per lui avrebbe voluto che restassi a vita in rossonero. Andai da Ancelotti e decisi di salutare i ragazzi a Milanello. A casa nessuno sapeva nulla, è stato un momento davvero emozionante».