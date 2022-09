Brighton, De Zerbi: «Devo migliorare la lingua ma per me è un orgoglio essere qui»

Il Brighton ha presentato De Zerbi oggi: l’ex tecnico del Sassuolo è pronto a vivere alla grande questa nuova avventura

Giornata di presentazione di Roberto De Zerbi al Brighton oggi. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

LINGUA – «Migliorerò quanto prima il mio inglese, questo è il mio primo obiettivo. Sono felicissimo di essere qua, sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore. Ringrazio la dirigenza ed il club per avermi scelto. Ho studiato ogni singolo giocatore, sono convinto di poter fare un ottimo lavoro e una grande stagione».

SCELTA DEL BRIGHTON – «É una squadra che mi ha voluto fortemente e che ha uno stile di gioco simile a quello che ho in testa. Avevo altre possibilità ma quando mi ha chiamato il Brighton sono stato subito convinto di venire qua perché credo che possiamo andare in una direzione giusta per quella che è la mia idea di calcio. Iniziare a lavorare nel Brighton è facilitato dal lavoro fatto da Potter prima di me. Ci sono tanti giocatori con caratteristiche ideali alla mia idea di calcio, caratteristiche anche di mentalità, di coraggio nell’andare a pressare, nella voglia di giocare e nel talento. Prendo una squadra quarta in classifica, ma questo per me è uno stimolo ancora maggiore».

