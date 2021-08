Brescianini, primo gol con il Monza in amichevole contro la Giana Erminio

Arriva la prima rete in maglia Monza per Marco Brescianini. Il centrocampista di proprietà del Milan ha segnato in amichevole

Prima gioia per Marco Brescianini nella sua avventura al Monza. Il centrocampista classe ’00 ha segnato il suo primo gol con il club brianzolo nel successo in amichevole per 3-0 contro la Giana Erminio.

Il giocatore è in prestito secco dal Milan. I rossoneri sperano in un’altra sua buona stagione in cadetteria per poterlo valorizzare per il futuro.