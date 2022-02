Bremer Milan: si aggiunge un’altra concorrente in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per il mercato estivo c’è Bremer. Per il difensore la concorrenza però non manca

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per il mercato estivo c’è Bremer. Per il difensore la concorrenza però non manca

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com anche il Napoli pensa al difensore del Torino che piace a Inter, Juve, Milan e Bayern Monaco, ma il club azzurro potrebbe andare all’assalto in caso di cessione di Koulibaly.