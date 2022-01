Bremer Milan: Cairo fissa il prezzo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua nel pressing su Bremer per la prossima estate: anche Inter e Tottenham in corsa sul difensore del Torino

Il Milan ha individuato in Bremer il possibile nome per la difesa del futuro.

Stando al Giornale, il club rossonero è in corsa per il difensore del Torino insieme ai cugini dell’ Inter e al Tottenham di Conte. Bremer avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dal ‘Toro’ ed è in scadenza nel giugno 2023, con il patron granata Cairo che lo valuta non meno di 25 milioni di euro.