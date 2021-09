Brasile Argentina sospesa, la Conmebol: «Decide la Fifa»

La partita tra Brasile e Argentina è stata ufficialmente sospesa dopo l’ingresso sul terreno di gioco delle autorità sanitarie brasiliane per la presenza di quattro calciatori argentini che sono stati nei giorni recenti in Inghilterra. La decisione è stata confermata dalla Conmebol tramite un tweet: «Per decisione dell’arbitro di gara, la partita organizzata dalla Fifa tra Brasile e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali è sospesa».

La stessa Conmebol ha poi tirato una frecciatina all’indirizzo della Fifa con i tweet successivi: «L’arbitro e il commissario di gara presenteranno una relazione alla Commissione Disciplinare Fifa, che determinerà i passi da seguire. Tali procedure rispettano rigorosamente le normative vigenti».

E poi ancora: «Le qualificazioni ai Mondiali sono una competizione Fifa. Tutte le decisioni riguardanti la sua organizzazione e sviluppo sono di competenza esclusiva di tale istituzione».

