Branchini, agente Allegri: «Per fortuna che fanno visite rigide. 2 partite in 17 giorni un vantaggio»

Branchini, agente di Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha detto la sua su alcune questioni di casa Milan

Giovanni Branchini, agente di mister Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay ha parlato della questione che più ha scaldato le ultime ore di calciomercato: ossia il mancato arrivo di Mateta al Milan. Si è poi concentrato sulla questione delle sole 2 partite nel giro di 17 giorni:

VISITE MATETA – «Per fortuna che le fanno rigide perché evitano problemi a tutti, in questo caso anche al calciatore (Mateta, ndr) che credo sia stato non ben consigliato negli ultimi mesi perché da tempo aveva delle problematiche. Oggi ho letto delle dichiarazioni dell’allenatore del Crystal Palace che lo ammette candidamente che il giocatore ha optato per una terapia continuativa, ma in casi come questi è deleteria».

2 PARTITE IN 17 GIORNI – «Sicuramente è un vantaggio. Quantificarlo è difficile. Il tempo gli consente di recuperare dai mini traumi, dagli infortuni, gli consente di lavorare di più in allenamento. Troppo spesso ci si dimentica che il primo effetto negativo delle tante partite ravvicinate è il fatto che ci si alleni poco. È difficile in uno sport di squadra il non allenarsi, diventa un problema».