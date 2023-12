Brambati: «Il Milan vive solo di spunti, oggi qualsiasi avversario…». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche del Milan. Le sue parole.

BRAMBATI – «Oggi tutte le avversarie del Milan sarebbero pericolose. Il Milan non mi dà la sensazione di essere una squadra compatta, che sa fare bene le cose in campo. Col Dortmund mi ha dato la sensazione di vivere solo di spunti, che non è tipico del Milan di Pioli. E senza Leao questo Milan perde tantissimo»