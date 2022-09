Massimo Brambati intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul prossimo match del Milan contro il Napoli

«In questo momento in Champions, anche per gli avversari che ha incontrato, il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Col Liverpool ha fatto una partita straordinaria, con il Glasgow anche grandiosa. Il Milan ha avuto avversari più abbordabili, ieri mi ha convinto. Sono entrambe squadre in ascesa, la sfida in campionato sarà bella ma mi dispiace perché due interpreti potevano farci divertire, Leao e Osimhen, e non ci saranno. per me sarà più pesante l’assenza del primo.»